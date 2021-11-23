Gençler Birliği emaneti geri aldı

AKSA Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği 10. haftada kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da Mormenekşe’ye yenilmesi ile yeniden koltuğa oturdu

Mormenekşe, haftaya lider giren Çetinkaya’yı iyi bir futbol sonrasında mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürdüDörtyol, Görneçdeplasmanında coşarken, bunda en büyük paylardan biri de maçı 4 golle tamamlayan Berkant İstanbul olduMiracle Değirmenlik istikrarlı bir şekilde zirveye tırmanırken, zorlu geçmesi Maraş deplasmanında yerinde müdahaleler yapan teknik direktör Hüseyin Hacıömer, galibiyetin mimarı olduTufan Çerçioğlu son ana kadar çekişme içerisinde geçen İncirli – Yeni Boğaziçi maçında yardımcıları ile uyum içerisinde bir yönetim sergilerken, kırmızı kart kararı da doğruyduCengiz (LGB)Aykut (MM)Ümitcan (CBGG)Murat Ormancı (Değirmenlik)Mehmet Salih (MM)Uğurcan (Düzkaya)Sezgin (CBGG)Mehmet Çiçen (Düzkaya)Salih (GB)Aziz (MM)Kayhan (Değirmenlik)Selkan(Dörtyol)Ayberk (Dörtyol)Hasan Kanlı (CBGG)İlyas (Değirmenlik)Gençler Birliği –Esentepe, 1 – 0Mormenekşe – Çetinkaya, 3 – 1Görneç – Dörtyol, 0 – 8Maraş – Değirmenlik, 0 – 4Düzkaya – Karşıyaka, 2 – 1Yalova – Bostancı Bağcıl, 1 – 1İncirli – Yeni Boğaziçi, 1 – 1ChinaBazaar GG –Çanakkale 2 – 1