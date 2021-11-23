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Gençler Birliği emaneti geri aldı

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AKSA Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği 10. haftada kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da Mormenekşe’ye yenilmesi ile yeniden koltuğa oturdu

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Gençler Birliği emaneti geri aldı
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AKSA Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği 10. haftada kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da Mormenekşe’ye yenilmesi ile yeniden koltuğa oturdu
 
Miracle Değirmenlik ile Dörtyol’un kazandıkları haftada Çetinkaya ve Karşıyaka’nın yenilmeleri ile zirve iyice karışırken zirve heyecanı iyice arttı
 
Alt sıralarda puanları toplamaya devam eden Bostancı Bağcıl orta sıralarile puan farkını azaltırken, son 2 sıradaki Görneç ile Çanakkale haftayı puansız tamamladılar
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul 13 gole ulaşırken, onu Güvenç Sakallıoğlu 10 golle,Ayberk Payas ise 7 gol ile takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Mormenekşe, haftaya lider giren Çetinkaya’yı iyi bir futbol sonrasında mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürdü
 
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (Dörtyol)
Dörtyol, Görneçdeplasmanında coşarken, bunda en büyük paylardan biri de maçı 4 golle tamamlayan Berkant İstanbul oldu
 
Haftanın Teknik Adamı: Hüseyin Hacıömer (Miracle Değirmenlik)
Miracle Değirmenlik istikrarlı bir şekilde zirveye tırmanırken, zorlu geçmesi Maraş deplasmanında yerinde müdahaleler yapan teknik direktör Hüseyin Hacıömer, galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (İncirli – Yeni Boğaziçi)
Tufan Çerçioğlu son ana kadar çekişme içerisinde geçen İncirli – Yeni Boğaziçi maçında yardımcıları ile uyum içerisinde bir yönetim sergilerken, kırmızı kart kararı da doğruydu
 
Haftanın Kare Ası
Cengiz (LGB)
Aykut (MM)
Ümitcan (CBGG)
Murat Ormancı (Değirmenlik)
 
 
Haftanın On Biri
Mehmet Salih (MM)
Uğurcan (Düzkaya)
Sezgin (CBGG)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Salih (GB)
Aziz (MM)
Kayhan (Değirmenlik)
Selkan(Dörtyol)
Ayberk (Dörtyol)
Hasan Kanlı (CBGG)
İlyas (Değirmenlik)
 
 
AKSA 1. LİG 10. Hafta maç sonuçları
 
Gençler Birliği –Esentepe,     1 – 0
Mormenekşe – Çetinkaya,     3 – 1
Görneç – Dörtyol,                  0 – 8
Maraş – Değirmenlik,             0 – 4
Düzkaya – Karşıyaka,            2 – 1
Yalova – Bostancı Bağcıl,     1 – 1
İncirli – Yeni Boğaziçi,          1 – 1
ChinaBazaar GG –Çanakkale 2 – 1
 
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 10 8 0 2 15 7 8 24
2. Miracle Değirmenlik SK 10 7 1 2 18 8 10 22
3. Dörtyol SK 10 6 3 1 29 10 19 21
4. Çetinkaya TSK 10 7 0 3 22 10 12 21
5. Karşıyaka ASK 10 6 2 2 28 15 13 20
6. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 10 5 2 3 15 11 4 17
7. Yeniboğaziçi DSK 10 3 5 2 13 12 1 14
8. Mormenekşe GBSK 10 3 5 2 10 14 -4 14
9. Yalova SK 10 3 3 4 12 12 0 12
10. İncirli SK 10 3 3 4 14 16 -2 12
11. Esentepe KKSK 10 3 2 5 12 14 -2 11
12. Maraş GSK 10 3 2 5 10 17 -7 11
13. Düzkaya KOSK 10 3 1 6 7 15 -8 10
14. Bostancı Bağcıl SK 10 2 2 6 4 15 -11 8
15. Çanakkale TSK 10 1 2 7 11 21 -10 5
16. Görneç KSK 10 0 1 9 7 30 -23 1
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