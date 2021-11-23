Gençler Birliği emaneti geri aldı

Miracle Değirmenlik ile Dörtyol’un kazandıkları haftada Çetinkaya ve Karşıyaka’nın yenilmeleri ile zirve iyice karışırken zirve heyecanı iyice arttı
Alt sıralarda puanları toplamaya devam eden Bostancı Bağcıl orta sıralarile puan farkını azaltırken, son 2 sıradaki Görneç ile Çanakkale haftayı puansız tamamladılar
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul 13 gole ulaşırken, onu Güvenç Sakallıoğlu 10 golle,Ayberk Payas ise 7 gol ile takip ediyor
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Mormenekşe, haftaya lider giren Çetinkaya’yı iyi bir futbol sonrasında mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (Dörtyol)
Dörtyol, Görneçdeplasmanında coşarken, bunda en büyük paylardan biri de maçı 4 golle tamamlayan Berkant İstanbul oldu
Haftanın Teknik Adamı: Hüseyin Hacıömer (Miracle Değirmenlik)
Miracle Değirmenlik istikrarlı bir şekilde zirveye tırmanırken, zorlu geçmesi Maraş deplasmanında yerinde müdahaleler yapan teknik direktör Hüseyin Hacıömer, galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (İncirli – Yeni Boğaziçi)
Tufan Çerçioğlu son ana kadar çekişme içerisinde geçen İncirli – Yeni Boğaziçi maçında yardımcıları ile uyum içerisinde bir yönetim sergilerken, kırmızı kart kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Cengiz (LGB)
Aykut (MM)
Ümitcan (CBGG)
Murat Ormancı (Değirmenlik)
Haftanın On Biri
Mehmet Salih (MM)
Uğurcan (Düzkaya)
Sezgin (CBGG)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Salih (GB)
Aziz (MM)
Kayhan (Değirmenlik)
Selkan(Dörtyol)
Ayberk (Dörtyol)
Hasan Kanlı (CBGG)
İlyas (Değirmenlik)
AKSA 1. LİG 10. Hafta maç sonuçları
Gençler Birliği –Esentepe, 1 – 0
Mormenekşe – Çetinkaya, 3 – 1
Görneç – Dörtyol, 0 – 8
Maraş – Değirmenlik, 0 – 4
Düzkaya – Karşıyaka, 2 – 1
Yalova – Bostancı Bağcıl, 1 – 1
İncirli – Yeni Boğaziçi, 1 – 1
ChinaBazaar GG –Çanakkale 2 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|10
|8
|0
|2
|15
|7
|8
|24
|2.
|Miracle Değirmenlik SK
|10
|7
|1
|2
|18
|8
|10
|22
|3.
|Dörtyol SK
|10
|6
|3
|1
|29
|10
|19
|21
|4.
|Çetinkaya TSK
|10
|7
|0
|3
|22
|10
|12
|21
|5.
|Karşıyaka ASK
|10
|6
|2
|2
|28
|15
|13
|20
|6.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|10
|5
|2
|3
|15
|11
|4
|17
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|10
|3
|5
|2
|13
|12
|1
|14
|8.
|Mormenekşe GBSK
|10
|3
|5
|2
|10
|14
|-4
|14
|9.
|Yalova SK
|10
|3
|3
|4
|12
|12
|0
|12
|10.
|İncirli SK
|10
|3
|3
|4
|14
|16
|-2
|12
|11.
|Esentepe KKSK
|10
|3
|2
|5
|12
|14
|-2
|11
|12.
|Maraş GSK
|10
|3
|2
|5
|10
|17
|-7
|11
|13.
|Düzkaya KOSK
|10
|3
|1
|6
|7
|15
|-8
|10
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|10
|2
|2
|6
|4
|15
|-11
|8
|15.
|Çanakkale TSK
|10
|1
|2
|7
|11
|21
|-10
|5
|16.
|Görneç KSK
|10
|0
|1
|9
|7
|30
|-23
|1