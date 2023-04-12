Gençler, Baf’a patladı

İkinci devreye kötü başlayarak play-off hattının altına inen Gençler Birliği son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek sürdürdü

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Ömer Köse, Ali Orçan

Pera L. Gençler Birliği: Ali, Emir, Olgun(Ahmet), Kadir, İsmet(Hüseyin), Ertan, Mehmetali, Abdülaziz(Ahmet Havutçu), Barın(Mahmut), Sertan, Sinan(Yekta).

Baf Ü. Yurdu: Mihail, Salih, Hasan(Yahya), Mustafa, Mehmet Gürpınar(Ali Kerim), Ali Kemal(Üner), Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu(Ahmet), Osman, Metin, Süleyman(Mustafa Yorulmaz).

Goller: Dk. 11 Sertan, Dk. 32 Abdülaziz, Dk. 41 ve 58 Sinan, Dk. 55 Emir(Pera Gençler Birliği), Dk. 50 Ahmet (BÜY)



Aksa 1. Ligin 26. Haftasında play-off hattını ilgilendiren önemli maçta Pera Gençler Birliği konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Gençler Birliği golcüsü Sertan’ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

32. dakikada gelişen Gençler Birliği atağında Abulaziz güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 41. dakikada Pera Gençler Birliği’nin Emir’le kullandığı serbest vuruşta Sinan kafayla topu ağlara göndererek ilk devre skorunu 3 -0 olarak belirledi.

İkinci devreye iyi başlayan Baf Ülkü Yurdu 50 dakikada Ahmet Çakar’la bulduğu golle skoru 3-1 yaptı.

55. dakikada Gençler Birliği’nden Emir ceza sahası içinde güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 4 -1 yaptı.

58. dakikada ise Gençler Birliği’nden Sinan yine sahneye çıkarak kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 5 -1

Bu sonucun ardından Gençler Birliği puanını 48 yaparak 4. Sırada kalırken, Baf Ülkü Yurdu 43 puanda kalarak play-off hattının altında kaldı.

