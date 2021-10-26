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Gençler aldı başını gidiyor

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AKSA Birinci Ligde altıncı hafta geride kalırken, Gençler Birliği puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü’nün çıkışları devam ederken, Dörtyol ile Karşıyaka da zirvede yer alıyorlar

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Gençler aldı başını gidiyor
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AKSA Birinci Ligde altıncı hafta geride kalırken, Gençler Birliği puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü’nün çıkışları devam ederken, Dörtyol ile Karşıyaka da zirvede yer alıyorlar
 
AKSA Birinci Ligin alt sıralarında yer alan takımlardan Bostancı Bağcıl puansız tek takım kalırken, puanla tanışan Görneç de henüz galibiyetle tanışmadı. Çanakkale’nin çıkışı sürerken, Esentepe ve Düzkaya da düşüşü durduramadı
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında gollerini sürdüren Güvenç Sakallıoğlu ile Berkant İstanbul 6’şar golle ilk sırada yer alıyorlar
 
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Haftanın en zor maçlarından biri olan Yalova – Çetinkaya maçında Çetinkaya daha etkili oynayarak tek golle de olsa zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı
 
Haftanın Futbolcusu: Kaan Ayseki (Çanakkale)
Haftaya galibiyetsiz giren Çanakkale ile Bostancı Bağcıl arasındaki kritik maçta, Çanakkale’nin golcüsü Kaan Ayseki,attığı golle rakibin direncini kıran golü atarak galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Teknik Adamı: Hüseyin Hacıömer (Miracle Değirmenlik)
Miracle Değirmenlik’in tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Hacıömer, zorlu Düzkaya deplasmanına takımını iyi motive ederek, yerinde değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: İsfendiyar Açıksöz (China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe)
İsfendiyar Açıksöz,son ana kadar çekişme içerisinde geçen China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepemaçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
 
Haftanın Kare Ası
Onurhan (Değirmenlik)
Tunç (Çetinkaya)
Cenker (GB)
Esin (Karşıyaka)
 
Haftanın On Biri
Cengiz (GB)
Ahmet (Çanakkale)
Çağdaş (Çetinkaya)
Yusuf (Değirmenlik)
Çağdaş (CBGG)
Beşir (GB)
Erin (CBGG)
Süleyman (Çanakkale)
Yusuf (Çetinkaya)
Abdurrahman (Görneç)
İlyas (Değirmenlik)
 
 
BİRİNCİ LİG
Gençler B.  – Maraş,              1 – 0
Mormenekşe – İncirli             2 – 2
Dörtyol – Karşıyaka,              4 – 4
ChinaBazaar GG – Esentepe 2 – 0 
Görneç – Yeni Boğaziçi         3 – 3 
Düzkaya – Değirmenlik,        0 – 2
Yalova – Çetinkaya,              0 – 1
Çanakkale – B. Bağcıl           3 – 0
 
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 6 6 0 0 12 5 7 18
2. Dörtyol SK 6 4 2 0 12 6 6 14
3. Miracle Değirmenlik SK 6 4 1 1 10 5 5 13
4. Çetinkaya TSK 6 4 0 2 13 6 7 12
5. Karşıyaka ASK 6 3 2 1 15 9 6 11
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 6 3 1 2 9 6 3 10
7. İncirli SK 6 3 1 2 11 9 2 10
8. Yalova SK 6 3 1 2 8 6 2 10
9. Maraş GSK 6 3 0 3 8 7 1 9
10. Yeniboğaziçi DSK 6 2 2 2 10 10 0 8
11. Mormenekşe GBSK 6 1 4 1 5 5 0 7
12. Esentepe KKSK 6 1 2 3 5 9 -4 5
13. Çanakkale TSK 6 1 1 4 7 13 -6 4
14. Düzkaya KOSK 6 1 0 5 2 11 -9 3
15. Görneç KSK 6 0 1 5 6 13 -7 1
16. Bostancı Bağcıl SK 6 0 0 6 1 14 -13 0
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