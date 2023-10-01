Geçitkale tecrübelileriyle kazandı

Geçitkale, 1. Lig'de ilk kez kendi sahasında oynadığı Baf Ülkü Yurdu maçından tecrübeli ayakları İrfan ve Cemil'in golleriyle 2 - 1 galip ayrıldı

Stad: Geçitkale Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Yusufcan Dönder, Sertan Alkın

Geçitkale: Gürcan, Rifat, Yekta, Erkal, Çağdaş, Hüseyin Yeşilbaş(Muhammed Hasan), Mehmet(Ali), Hüseyin Özbilen, Cemil(Arif), Emre(Enes), İrfan(Vedat).

Baf Ülkü Yurdu: Ali Kurt, Yankı, Muhammed, Hasan Sedatgil, Ahmet(Mustafa Gardiyanoğlu), Aytan(Yusuf), Mustafa, Hasan Bucak(Yahya), Rıdvan(Üner), Ali, Emre.

Goller: Dk. 7 İrfan, Dk. 36 Cemil (Geçitkale), Dk. 18 Muhammed(BÜY)

K.Kart: Dk.70 Erkal(Geçitkale)



Aksa 1. Ligin ikinci haftasında ligin yeni ekibi Geçitkale konuk ettiği Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu 2 -1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Maça iyi başlayan Baf Ülkü Yurdu olmasına karşın golü bulan ev sahibi Geçitkale oldu.

Dk. 7 Geçitkale'nin kazandığı kornerde Cemil'in ortasında boşta kalan İrfan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.18 Baf Ülkü Yurdu'nun kazandığı kornerde ceza sahası içinde Geçitkale defansından seken topla buluşan Muhammed altı pas üzerinde topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk.36 Orta alanda top kapma mücadelesinde Geçitkale'den Emre topa sahip olması sonrasında yerden defans arkasına yaptığı ara pasında Cemil defanstan sıyrılarak kalecinin altından topu ağlarla buluşturdu. 2 -1

Dk. 42 Baf Ülkü Yurdu atağında sol kanatta topla buluşan Hasan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Gürcan gole izin vermedi.

İlk devre 2 – 1 Geçitkale üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede Baf Ülkü Yurdu gol için yüklenmesine karşın pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 70 Hızlı gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında orta alanda topla buluşan Yusuf'un ara pasına hareketlenen Üner defanstan Erkal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkal’a pozisyon sonrasında sarı kartı verdi ve çift sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serbest vuruşu kullanan Hasan'ın vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk. 80 Baf atağında Emre kalecinin öne çıkması sonrasında üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturmak istedi ancak Yekta topu çizgiden kafayla çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda Baf takımının çabaları gol getirmeyince maç Geçitkale 2 – Baf Ü. Yurdu 1 şeklinde tamamlandı ve bu sonuçla Geçitkale puanını 4 yaparken, Baf Ü. Yurdu puansız haftayı tamamladı.

