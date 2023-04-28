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Geçitkale 1. Ligde

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Geçitkale 1. Ligde
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de Play – Off finali tamamlandı.
Girne Mete Adanır Stadında oynanan Geçitkale – Demirhan maçını Fehim Dayı, Sertan Alkın ve Özal Çağlayan yönetti.
Birinci Lige yükselecek 3. Takımın belirlendiĝi maç tamamlandı.
Geçitkale maçı 5. Dakikada İrfan Boşnak'ın golüyle 1 0 önde tamamlayarak Birinci Lige yükseldi.
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