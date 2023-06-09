Gazikoy, sonradan açıldı

Necati Külahlılar

İktisatbank BTM 2. Lig 2023 sezonunun açılış gününde 7. Grup’ta oynanan Dilekkaya – Gazikoy maçının galibi konuk Gaziköy oldu.

Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı karşılaşmada Dilekkaya ilk devreyi Mehmet Göreli’nin attığı golle 1 – 0 önde kapattı.

İkinci devreye iyi başlayan konuk Gaziköy kazandığı penaltıyı Salih Şerifoğlu’nun gole çevirmesiyle eşitliği yakaladı. Bu golün ardından oyuna hakim olan Gaziköy Hasan Kanlı’nın 60 ve 69. Dakikada attığı iki golle skoru 1 – 3 yaparak sahadan galip ayrıldı.

