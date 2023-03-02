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Gaziköy Şenol Stadı yem yeşil

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Gaziköy Şenol Stadı yem yeşil
Necati KÜLAHLILAR
BTM 2.Lig temsilcisi Gaziköy'ün Sedat Çakır Sosyal Tesislerinde kullanımında bulunan Şenol Stadı, Değirmenlik Belediyesi'nin katkılarıyla çimlendirilmesi sonucunda güzel bir zemin ortaya çıktı.
BTM 2. lig de mücadele edecek olan Gaziköy futbol takımı ligde ilk karşılaşmayı oynayacağı günü iple çekiyor.
 
 
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