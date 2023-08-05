Gaziköy, rövanşı da vermedi

İktisatbank BTM 2. Lig yarı final rövanş maçlarından olan Ergazi – Gaziköy mücadelesinin galibi ilk maçta olduğu gibi Gaziköy oldu. Gaziköy rakibini 3 – 0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziköy ilk dakikada golcüsü Hasan Kanlı’nın attığı golle maça golle başladı. 0 – 1

20. Dakikada ise Hasan Çaka’nın golüyle skoru 0 – 2 yapan Gaziköy ilk devreyi de bu skorla önde bitirdi.

İkinci devrede rölantide bir futbol tercih eden Gaziköy karşısında Ergazi yüklenmesine karşın pozisyon üretemezken, Bayram Tel’in direk kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 61. Dakikada ise gelişen Gaziköy atağında Yunus Emre Kaygısız attığı golle maçın skorunu belirledi. Ergazi 0 – Gaziköy 3.

İlk maçı da 3 – 1 kazanan Gaziköy takımı finale yükselerek Kozanköy’ün rakibi oldu.

