banner913
banner885
Alman kadın hakem ilk peşinde
Alman kadın hakem ilk peşinde
2 0
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
20 0
 
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
10 0
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
17 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
78 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
32 0
banner915

Gaziantep, 8 oyuncusunu kiraladı

banner476

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü, 8 oyuncusunu kiralık gönderdiğini bildirdi

banner825
Gaziantep, 8 oyuncusunu kiraladı
Gaziantep Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, yaşanılan deprem felaketi sonrası alınan ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Bu kapsamda Alexandru Maxim'in Beşiktaş'a, Lazar Markovic'in Trabzonspor'a, Mustafa Burak Bozan ile Ömürcan Artan'ın Tuzlaspor'a, Luka Stankovski'nin Gorica'ya, Mustafa Eskihellaç ile Günay Güvenç'in Kasımpaşa'ya, Furkan Soyalp'in ise Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK ayrıca, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşıldığını, sezon sonu sözleşmesi bitecek Halil İbrahim Pehlivan ile de karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ise Halil İbrahim Pehlivan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.