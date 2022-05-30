banner762
banner815
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
10 0
66 0
 
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
36 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
56 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
banner797
banner794

Gayretköy, Akçay'ı evinde üzdü

banner476

banner825
Gayretköy, Akçay'ı evinde üzdü
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Akçay ile Gayretköy takımları Raif Denktaş Stadında karşılaştılar.
Cemre Malek’in yönettiği karşılaşmayı kalabalık bir futbolsever kitlesi izledi. Maçın başından itibaren sahada istediğini daha iyi yapan taraf olan Gayretköy, Akçay karşısında ilk devreyi Tarkan’ın kafa golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye 1 – 0’ın avantajı ile başlayan Gayretköy oyunun kontrolünü elinde tutarken, devrenin ilk bölümünde Kaan ile bulduğu gol sonrasında daha da rahatladı. Maçın skoru ise 0 – 2 şeklinde oluştu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.