Gayretköy, Akçay'ı evinde üzdü

İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Akçay ile Gayretköy takımları Raif Denktaş Stadında karşılaştılar.Cemre Malek’in yönettiği karşılaşmayı kalabalık bir futbolsever kitlesi izledi. Maçın başından itibaren sahada istediğini daha iyi yapan taraf olan Gayretköy, Akçay karşısında ilk devreyi Tarkan’ın kafa golüyle 1 – 0 önde tamamladı.İkinci devreye 1 – 0’ın avantajı ile başlayan Gayretköy oyunun kontrolünü elinde tutarken, devrenin ilk bölümünde Kaan ile bulduğu gol sonrasında daha da rahatladı. Maçın skoru ise 0 – 2 şeklinde oluştu.