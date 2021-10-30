Garga, Kartal’a acımadı

Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi rahat mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürürken; zirve yarışında da üst sıralara tırmanmayı sürdürdü. Yenicami ise 7.haftayı da galibiyetsiz tamamlayarak ligin alt sıralarında kalmaya devam etti. Maçta zeminden dolayı her iki takımın futbolcularının da sakatlanması dikkat çekti.

Stadyum: MağusaCanbulat Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Ali Akçınar

MTG: Yusuf, Halil (Dk.26 Yusuf),Bünyamin, Nevzat, Mehmet Gürlü, Ünal, Uvanç (Dk.45 Mehmet Erol),Arif (Dk.61 Sadık), Emre Özsin (Dk.72 Şenol), Uğur, Kossi

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Ali, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök (Dk.45 Kağan),Hasan Celil (Dk.54 Selim), Yasin, Moses

Goller: 12.Dk Emre Özsin,29.Dk Arif, 90.Dk Kossi



Aksa Süper Ligin 7.haftasında Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Yenicami’yi oldukça rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Taraftarının da desteğini alan Mağusa Türk Gücü, Emre- Arif ve Kossi’nin golleriyle rakibini mağlup etti. Son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Yenicami, 7.haftayı da galibiyetsiz tamamladı. Maçta Uğur’un bir topu da direkten geri geldi. MTG’de Yusuf, Nevzat, Emre Özsin,Halil Uçar, Yenicami’de ise Hasan Ulukök zeminden kaynaklı sakatlıklar yaşadılar.

12.Dk: MTG atağında sol kanatta topla buluşan Emre Özsin ceza sahasına girip kaleci Ercan’dan sıyrıldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi.MTG 1-0 Yenicami

19.Dk: MTG atağında Uvanç ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

29.Dk: MTG atağında Ünal ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Ercan’dan dönen topu iyi takip eden Arif vuruşunda filelere gönderdi. MTG 2-0 Yenicami

71.Dk: MTG atağında Uğur’un sağ çaprazdan şutunda top direkten geri geldi.

90.Dk: MTG atağında savunma arkasına sarkan Kossi düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. MTG 3-0 Yenicami



