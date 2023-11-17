Galibiyete hasret kaldılar

Süper Ligin 9. Haftasının açılış maçında karşı karşıya gelen Doğan T. Birliği ile M. Karşıyaka sahadan 1 – 1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaşırlarken, Doğan’ın galibiyet hasreti 3, M. Karşıyaka’nın ise 4 maça çıktı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıEvren Karademir, Hakan Gök, Ahmet Genç.Ozan, Ali, Ahmet, Emin, Emre, Mustafa, Salih Can(Hascan), Farouk(Güvenç), Selim(Arseven), Arda(Orgil), Kenan.Erdoğan, Sena, Mehmet Göktaş, İlker, Ahmet, (Ali), Mustafa Süzgen(Mustafa Soytürk), Toykan(Barkın), Mustafa Vardi, Diatta, Burak (Ayhan), Rahmi.Dk. 7 Arda(Doğan T. Birliği), Dk.90 Diatta(Pen.)(M.Karşıyaka)AKSA Süper Lig’in 9’uncu hafta açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Miracle Karşıyaka karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyetle tanışamayan iki takımın Girne, Mete Adanır Stadı’ndaki mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.Maça iyi başlayan takım ev sahibi Doğan Türk Birliği oldu.7.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında sağ kanattan son çizgiden Emre’nin ortasında topa iyi yükselen Arda takımını öne geçirdi.1-026.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Burak’ın pası ile ceza alanına giren Diatta’nın vuruşunda top üstten auta gitti.29.DK: Bir başka konuk takım Miracle Karşıyaka atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Sena’nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.35.DK: Miracle Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak Koçar’ın güzel vuruşunda top direği yalayarak auta gitti.39.DK: Çabuk gelişen Doğan Türk Birliği atağında Miracle Karşıyaka ceza alanı içerisinde Selim’in vuruşunu kaleci Erdoğan kontrol etti.45.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında soldan Kenan’ın ortasında ceza alanı içerisinde Selim’in uçarak kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.55.DK: Doğan Türk Birliği kontra atağında ceza alanı içinde Arda’nın vuruşunu savunma kornere çeldi.57.DK: Miracle Karşıyaka’nın kalabalık adamla geliştirdiği atakta Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde Diatta’nın vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi.72.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Burak’ın ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Ozan kontrol etti.90.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde elle oynama tespit eden Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diatta skora denge getirdi.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği’nin ligdeki galibiyet hasreti 3, Karşıyaka’nın 4 maça çıktı. Puanını 15 yapan Doğan Türk Birliği gelecek hafta Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. 10 puana yükselen Miracle Karşıyaka ise Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.