Galatasaray’ın yeni teknik patronu Torrent

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in ayrılık sürecini anlattı. Elmas, toplantıda Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu ve kısa vadede seçim yapılmayacağını açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Başkan Elmas, ayrılık süreci, DomenecTorrent'in gelişi ve transfer konularına dair soruları yanıtladı.

"Fatih Terim'le ayrılığımız olaysız oldu"

“Beni seçen üyelere karşı hesap vermeye ve bedel ödemeye hazırım ama asla Galatasaray’ın başkanlık makamına hakaret edilmesini, kulübe zarar verilmesini kabul etmem.”

“Fatih Terim’le ayrılığımız olaylı olmadı. Fatih hoca benim çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı. Yolları ayırma şeklimiz de Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Hocamızla son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalarımız oldu. Hepimiz bu kulübün iyiliğini istiyoruz. Sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı verme zorunluluğu olan kişi benim.”

"Hocamızın tazminat talebi olmadı"

“Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi, ekip arkadaşlarım dahil kimseye anlatmadım. Bunu hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de bu tür ayrılıkların Galatasaray’a yakışmayan şekildeki örneklerinden dolayı özellikle böyle yapmaya çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Tekrar söylüyorum, hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık.”

“Hocamızın bir tazminat talebi olmadı. Benim de beklentim dahilinde, asla Galatasaray’dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Ayrılırken de Galatasaray’a yakışır, samimi bir konuşmamız oldu. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar doğru da ayrılmanız lazım. Biz herkesle ayrılırken, Galatasaray’a yakışan şekilde ayrılmaya özen gösteriyoruz.”

"DomenecTorrent'i tercih ettik"

“Prensipte, herhangi bir yardımcı antrenörün ileride, Fatih Hoca daha yukarıya çıktığında yerini üstlenebilecek kalitede biri olması konusunda Fatih Hoca ile de hemfikirdir. Torrent’in teknik direktör olması yönünde aldığımız kararın erken olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle önce yardımcı antrenör olarak anlaşmıştık. Detayıyla konuştuk ve araştırdık. Galatasaray için en uygun aday olacağına karar verdik.”

“Torrent’in geçmişte çalıştığı kişilerle görüştüm. Şu anda en uygun seçeneceği tercih ettiğimizi düşünüyoruz.”

“Galatasaray Sportif A.Ş. adına, yönetim kurullarımla beraber almış olduğum bir karar için karşınızda oturuyorum. Her kararın detayını paylaşırsak kararın kendisi değil alınış şekli paylaşılır. Galatasaray için önemli olan kararların kendisidir.”

"Torrent'in Türk bir yardımcısı olabilir"

“Bu sürecin Galatasaray’a zarar vermemesi adına her şeyi yapacağım. Hocamız da çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi nasıl bir tutum uygun görürse bunun gereğini yapar. Benim açımdan, Galatasaray’ın efsanesini koruyarak, en uygun şekilde yolları ayırma çabasındayız.”

“Şu anda ciddi bir planlama yapıyoruz. Galatasaray’a uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Bazıları kendi istifalarını sundular. Bu hafta içerisinde bire bir görüşmeler yaptıktan sonra en uygun kararları alacağız.”

“Torrent göreve geldiğinde yanına bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz kişiler var. Yakında açıklarız.”