Galatasaray’da sakatlar düşündürüyor

Galatasaray'da, Beşiktaş maçında yaşanan sakatlıklar teknik heyeti endişelendiriyor. Nelsson, Kerem ve Taylan'ın Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında forma giyemeyebileceği belirtiliyor

Galatasaray'da, Beşiktaş maçında 3 futbolcunun darbeye bağlı sakatlık yaşadığı belirtildi. Taylan, Kerem ve Nelsson’un şiddetli ağrılarının bulunduğu ve bu hafta forma giyememe ihtimallerinin olduğu kaydedildi.

Teknik heyetin, sağlık kurulu ile görüştükten sonra B planını devreye sokacağı kaydedildi. Sakatlık sorunu ile birlikte Fatih Terim, yedek futbolculara "hazır olun" mesajı gönderdi.

Tecrübeli teknik adam, Lokomotiv Moskova maçını da düşünerek Gaziantep Futbol Kulübü karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Savunmada Nelsson’un görev yapamaması halinde Luyindama ya da Alpaslan’ın şans bulması bekleniyor.

Orta sahada ise çok fazla süre alamayan Gustavo Assuncao’nun 11'de olabileceği gelen haberler arasında.

Fatih Terim'in, Kerem Aktürkoğlu’nu dinlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde genç yıldızın yerine forma için 2 aday var.

Kerem'in oynamaması durumunda Barış Alper ya da Babel'in karşılaşmaya başlayacağı belirtildi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş karşısında Muhammed ve Diagne’nin düşük performansı sonrası forvet kararını da verdi. Deneyimli çalıştırıcı, pazar günün ileri uçta Halil Dervişoğlu’na görev verecek.

