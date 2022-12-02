Galatasaray’da Icardi’den kötü haber

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Arjantinli golcü MauroIcardi'nin sağ üst arka adale grubunda ikinci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi. Icardi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz MauroIcardi’nin çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda ikinci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Arjantinli golcünün Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.

