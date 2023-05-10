Galatasaray'da, şampiyonluk için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, sıradaki üç maçında da galip gelirse mutlu sona ulaşacak

Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Son olarak MedipolBaşakşehir'i yenen sarı kırmızılılar, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

Galatasaray'da şampiyonluğun parolası sıradaki 3 maçta saklı. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar bu 3 lig maçından galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray, 3 karşılaşmayı da kazanması durumunda 37'inci haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.

Diğer yandan Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 maçta 26 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 14 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

