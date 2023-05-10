banner913
banner932
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
4 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
13 0
 
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
14 0
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
9 0
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
10 0
Süper Yeniboğaziçi
Süper Yeniboğaziçi
52 0
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
10 0
banner915

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı

banner476

Galatasaray'da, şampiyonluk için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, sıradaki üç maçında da galip gelirse mutlu sona ulaşacak

banner825
Galatasaray şampiyonluğa odaklandı
banner931
Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Son olarak MedipolBaşakşehir'i yenen sarı kırmızılılar, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.
Galatasaray'da şampiyonluğun parolası sıradaki 3 maçta saklı. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar bu 3 lig maçından galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.
Galatasaray, 3 karşılaşmayı da kazanması durumunda 37'inci haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.
Diğer yandan Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 maçta 26 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 14 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.