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Galatasaray liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında konuk ettiği Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

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Galatasaray liderliğini sürdürdü
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskava'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Sofiane Feghouli'nin şık golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran temsilcimiz, 72'de Francois Kamano'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 8’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı. 

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