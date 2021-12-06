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Galatasaray'ın Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı oldu

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Galatasaray, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlüğü görevine Fatih İbradı'yı atadığını açıkladı

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Galatasaray'ın Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı oldu
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Galatasaray Kulübü, futbol takımında yeni bir görevlendirme yaptı. Sarı-kırmızılılar, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak Fatih İbradı'yı göreve getirdi. Fatih İbradı böylece, sarı-kırmızılı takımda 4. dönemine başlamış oldu.
GalatasarayFutbol İdari ve Sportif Koordinatörlük görevine Fatih İbradı'nın getirildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde 1993 yılından itibaren 3 dönem, 20 sezon hizmet etmiş olan Fatih Ibradi, Futbol İdari Ve Sportif Koordinatörü olarak göreve başlamıştır" denildi.
FATİH İBRADI KİMDİR?
Fatih İbradı, 1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisi’nde antrenör olarak göreve başladı. Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı Profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü’nde görev aldı. 1996 yılından itibaren Fatih Terim’in ekibinde çalışmaya başladı.
2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-2017 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu’nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Koordinatörü unvanıyla 2 dönem görev aldı.
2019-2020 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nde Sportif Direktör unvanı ile görev alan Fatih İbradı, son olarak 2 yıldır Kazakistan’da futbol, spor ve sağlık ile ilgili proje süreçleri yönetti.
Fatih İbradı, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı. (Futbol İhtisas) Orta seviyede İngilizce bilmekte ve Rusça eğitimi devam etmektedir.
 
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