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Galatasaray'ın derbilerde bileği bükülmüyor

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Galatasaray, bu sezon ligde derbilerde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı

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Galatasaray'ın derbilerde bileği bükülmüyor
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Sarı kırmızılılar; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçı golsüz tamamlandı. Okan Buruk'un öğrencileri, bordo mavili ekiple evinde oynadığı ikinci maçı ise 2-1 kazandı.
Galatasaray, ligin 13'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Icardi'nin iki golle yıldızlaştığı maçta sarı kırmızılılar, 2-1'lik skorla 3 puana ulaştı.
Sezonun en dikkat çekici sonuçlarından biri ise 18'inci haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde alındı. Dev maçı 3-0 kazanan sarı kırmızılılar, son 4 sezonda 3'üncü kez Kadıköy'de rakibini yenmeyi başardı.
 
 
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