Galatasaray, Giresun'da dört dörtlük

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 yenen lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Aslan, bu galibiyetle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta VAR incelemesi sonrası konuk Galatasaray penaltı kazandı. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin vuruşunda Bitexen Giresunspor kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.

46+3'te Galatasaray, müsabakada öne geçti. Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında topla buluşan Leo Dubois ceza sahası yayından çektiği şutunda topu kaleci Onurcan'ın uzanamayağı köşeye göndererek topu ağlarla buluşturdu: 0-2

Sarı-kırmızılı ekip, 89'da Milot Rashica ile bir gol daha buldu. Doğan Can Davas'ın hatalı pasında topu kapan Rashica, ceza sahasına girer girmez yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-3

Mücadelenin skorunu 90+5. dakikada Yunus Akgün ilan etti. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Galibiyet serisini 10 çıkaran lider Galatasaray, puanını 48'e çıkardı. 5 maçtır kazanamayan Hakan Keleş'in ekibi Bitexen Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Ligde bir sezonda ilk kez üst üste 10 maç kazandı

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.