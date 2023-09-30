Galatasaray, geriden geldi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Puanını 19 çıkaran Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe çıkarken Wilfried Zaha, sarı-kırmızlı formayla ilk golünü attı

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk ekip MKE Ankaragücü, ikinci yarıya adeta golle başladı. Başkent ekibi, 48. dakikada Renaldo Cephas ile zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti.

Geriye düşen Galatasaray, rakibi karşısında her geçen dakika baskısını artırdı.

Ev sahibi ekipte ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın 56. dakikada attığı golle mücadeleye eşitlik geldi. Böylece Zaha, sarı-kırmızılı formayla ilk golü attı.

69. dakikada Galatasaraylı Sacha Boey'un kaleye gönderdiği top, kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçti. Kaleciyi geçen topa Hayrullah Bilazer, yatarak müdahale etti ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR incelemesi sonrası topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve sarı-kırmızlı ekip evinde 2-1 öne geçti.

Kalan sürede skor değişmedi ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı da kazanan Galatasaray, puanını 19'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Öte yandan Galatasaray'ın yenilmezlik seriei 20 maça çıktı.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.