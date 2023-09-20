Galatasaray geç uyandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2 dakikada attığı 2 golle 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Kopenhag mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen)

Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleye çok iyi başlayan temsilcimiz Galarasaray, bulduğu pozisyonlardan gol çıkaramadı. Sarı-kırmızılıların sahasına nadir gelen konuk Kopenhag, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Danimarka temsilcisi, Elyounoussi'nin golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım Kopenhag, 58. dakikada Diogo Goncalves ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kopenhag'da Elias Jelert, 73. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan rakibi karşısında son dakikalarda baskısını artıran temsilcimiz Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Sarı-kırmızlı ekip, 88. dakikada Boey'nin attığı golün asistini yapan Tete ile eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Galatasaray 17 resmi maçında kaybetmedi

Bu sonuçla Galatasaray'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisisi 17 maça çıktı.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.

24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL: 35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.

56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

GOL: 58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.

73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GOL: 86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

GOL: 88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.