Galatasaray defansı geçit vermiyor

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, başarılı savunmasıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 19 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor

Spor Toto Süper Lig’de 54 puanla ligin lideri olan Galatasaray, savunmadaki başarısıyla da zirvede yer alıyor.

Kalesinde 19 gol gören Fatih Terim’in öğrencileri, ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Galatasaray, bu alanda ikinci durumdaki Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a göre 5 gol daha az yedi.

Son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılıların bu serisinde, savunmadaki başarısı etkili oldu.

Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, ağlarında ise sadece 3 gol gördü.

Sarı kırmızılılar, üst üste kazandığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı, diğer 3 maçta ise 1'er gol yedi.

Galatasaray'ın savunmadaki başarısında, Muslera'nın dönüşü önemli rol oynadı.

Uruguaylı eldivenin kaleyi koruduğu 7 maçta, Galatasaray'ın kalesinde gol görme ortalaması 0 virgül 4'e geriledi.

Bu karşılaşmalarda deneyimli file bekçisi, kalesine yönelen 30 şutun 27'sini kurtardı.

Fatih Öztürk ve Okan Kocuk da bu sezon görev aldıkları 8 maçta kalesinde gol görmedi.

Fatih’in gol yeme ortalaması 0 virgül 6 oldu, Okan Kocuk’ ise 1 virgül 1 ortalamasını yakaladı.

Galatasaray’ın savunmanın en istikrarlı ismi Marcao oldu. Brezilyalı stoper tam 2 bin 445 dakika sahada kaldı.

Savunma hattında Luyindama bin 646 dakika, Donk ise bin 518 dakika görev yaptı.

Beklerde ise Linnes, Omar, Şener, Saracchi, Emre Taşdemir, Yedlin ve Ömer Bayram dönüşümlü olarak forma giydi.



