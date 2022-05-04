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Galatasaray'dan Torrent hamlesi

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Galatasaray, Domenec Torrent ile yollarını ayıracak. Yönetim, İspanyol teknik adamın menajeri ile fesih şartlarını görüşmek için bir araya geldi

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Galatasaray'dan Torrent hamlesi
Galatasaray'da, Domenec Torrent dönemi bitiyor.
Yönetim, beklenilen sonuçlarının alınamaması ve camiadan gelen tepkiler üzerine tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.
İspanyol çalıştırıcının menajeri İstanbul'a geldi.
Yönetimin, Torrent ile ekonomik olarak en uygun şekilde vedalaşmak istediği kaydedildi.
Torrent ve ekibine tazminat ödenmeden sözleşmelerinin feshedilmesine çalışılıyor.
İspanyol çalıştırıcının menajeri ile yapılan pazarlıklar hafta sonuna kadar biterse; Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına Hakan Balta yönetiminde çıkacak.
Diğer yandan bir grup kongre üyesi, "Galatasaray 1 hafta daha kaybetmesin" düşüncesi ile harekete geçti.
Üyeler, seçimin 11 Haziran'a kalmaması için 4 Haziran'da çoğunluk sağlamaya çalışıyor.
 
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