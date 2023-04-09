Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla anlaşma sağlaması bekleniyor

Galatasaray, yerli futbolcuların sözleşmelerini yenilemeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında Yunus Akgün'ün maaşına zam yapmıştı.

Yönetimin sıradaki hedefi Kerem Aktürkoğlu. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlandı.

Maaşında iyileştirme yapılacak milli oyuncu ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor.

Başarılı sol kanatın ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilmişti.

Sezon başında üçüncü kaptanlık görevine de getirilen Kerem'e bir kez daha zam yapılarak, moral ve motivasyonun artırılması hedefleniyor.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 29 maçta görev aldı.

Genç futbolcu 8 kez fileleri havalandırdı ve 3 de gol pası verdi.

