banner913
banner932
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
26 0
47 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
33 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
69 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
14 0
“KKTC’yi tanımıyoruz”
“KKTC’yi tanımıyoruz”
78 0
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
16 0
banner915

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam

banner476

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla anlaşma sağlaması bekleniyor

banner825
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam
banner931
Galatasaray, yerli futbolcuların sözleşmelerini yenilemeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında Yunus Akgün'ün maaşına zam yapmıştı.
Yönetimin sıradaki hedefi Kerem Aktürkoğlu. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlandı.
Maaşında iyileştirme yapılacak milli oyuncu ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor.
Başarılı sol kanatın ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilmişti.
Sezon başında üçüncü kaptanlık görevine de getirilen Kerem'e bir kez daha zam yapılarak, moral ve motivasyonun artırılması hedefleniyor.
Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 29 maçta görev aldı.
Genç futbolcu 8 kez fileleri havalandırdı ve 3 de gol pası verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.