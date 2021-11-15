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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme

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Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Kulüp yönetimi, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yoluna devam edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşma sağlandı.
Yapılan görüşmeler sonucu Kerem, 2026 yılına kadar Galatasaray forması giyecek.
Mevcut sözleşmesi 2024 yılında bitecek 23 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmeye imza atacak. Kerem'in, ücreti de yükseltilecek.
A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan başarılı oyuncunun, Karadağ maçının ardından resmi imzayı atacağı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, 1 sene içinde kariyerinde büyük çıkış yakaladı. Eylül 2020’de Erzincanspor’dan, Galatasaray’a transfer olan Kerem; hem takımının hem de milli takımın değişmez oyuncuları arasına girdi.
Sarı-kırmızılı forma ile 51 maça çıkan genç oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı verdi. İlk kez Mayıs 2021'de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, 7 maçta 2 gol kaydetti. 
 
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