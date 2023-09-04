Galatasaray'dan iki transfer daha

Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı

Sarı-kırmızılılar, stoper ve orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.

Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin yanı sıra Davinson Sanchez de bu sezon Galatasaray forması giyecek.

Ndombele satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacak. Davinson Sanchez'in ise bonservisiyle geleceği öğrenildi.

Son olarak Napoli forması giyen Ndombele 40 maçta 2 gol 1 asist yaptı.

Davinson Sanchez de geçen sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.

