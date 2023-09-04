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Galatasaray'dan iki transfer daha

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Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı

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Galatasaray'dan iki transfer daha
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Sarı-kırmızılılar, stoper ve orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.
Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin yanı sıra Davinson Sanchez de bu sezon Galatasaray forması giyecek.
Ndombele satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacak. Davinson Sanchez'in ise bonservisiyle geleceği öğrenildi.
Son olarak Napoli forması giyen Ndombele 40 maçta 2 gol 1 asist yaptı.
Davinson Sanchez de geçen sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.
 
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