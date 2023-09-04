Galatasaray'dan iki transfer daha

Sarı-kırmızılılar, stoper ve orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.
Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin yanı sıra Davinson Sanchez de bu sezon Galatasaray forması giyecek.
Ndombele satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacak. Davinson Sanchez'in ise bonservisiyle geleceği öğrenildi.
Son olarak Napoli forması giyen Ndombele 40 maçta 2 gol 1 asist yaptı.
Davinson Sanchez de geçen sezon Tottenham formasıyla 24 maça çıktı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.