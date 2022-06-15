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Galatasaray'da teknik direktör arayışı

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Galatasaray'da mazbatasını alan yeni yönetim, teknik direktör için çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılarda yerlide Okan Buruk'un, yabancıda ise MarcoRose'un ismi ağır basıyor

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Galatasaray'da teknik direktör arayışı

Galatasaray'da yeni yönetim işbaşı yaptı.

Mazbatasını alan Dursun Özbek ve kurmayları, ilk olarak teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak istiyor.

Seçim sürecinde de ekibiyle bu konuyu görüşen Özbek, ilk yönetim kurulu toplantısında isimleri netleştirdi.

Galatasaray'da teknik direktörlük için yerli olarak Okan Buruk'un, yabancı da ise MarcoRose'un ismi öne çıkıyor.

2019 - 2020 sezonunda MedipolBaşakşehir’i şampiyon yapan Buruk, sonraki sezonun ortasında turuncu lacivertlilerden ayrıldı.

48 yaşındaki teknik adam, Ocak 2021'den bu yana takım çalıştırmadı.

Okan Buruk'un, sarı kırmızılılarda görev almayı istediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da teknik adam konusunda ibre yabancıya dönerse, ilk düşünülen isim MarcoRose…

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman teknik adam, şu an için boşta.

45 yaşındaki çalıştırıcıya, Avrupa'dan bazı kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.

Yönetimin, bu hafta yapacağı değerlendirmeler sonucunda iki isimden biri ile anlaşması bekleniyor.

Diğer yandan Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor.

Sarı kırmızılılarda eksik bölgelere yapılacak takviyeler netlik kazanmaya başladı.

Yönetim, ilk olarak 6 ve 8 numara pozisyonlarına transfer yapacak.

Sonrasında bir kanat forvet ve forvet takviyesi ile stoper arayışının olacağı öğrenildi.

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