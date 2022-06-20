Galatasaray'da stoper arayışı

Galatasaray'da savunmaya takviye yapmak için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao’nun ayrılma ihtimaline karşılık Jason Denayer’den sonra Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’yı da gündemine aldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sevilla'nın, Marcao’ya olan yoğun ilgisinin ardından sarı kırmızılılarda stoper arayışı başladı.

İspanyol ekibinin 10 milyon avroluk ilk teklifi reddedilirken, Sevilla’nın teklifi yükseltmesi bekleniyor. Endülüs ekibinin, yaklaşık 12 milyon avroluk yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Marcao’nun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Torino ve Zenit’in de Brezilyalı stoperi istediği gelen haberler arasında.

Yaşanan bu gelişme üzerinde Galatasaray, Marcao'nun alternatiflerini belirledi. Yönetim, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldı.

Başkan Dursun Özbek'in, yeşil beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda savunmaya yapılacak takviyede bir diğer aday ise JasonDenayer. Lyon ile sözleşmesi biten Belçikalı futbolcu, transfer görüşmeleri için İstanbul'da bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da sportif direktör görevine getirilmesi beklenen Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Denayer’in imza parası ve maaş talebinin yıllık toplam 4 milyon avro olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Marcao’nun durumuna göre stoper transferi konusunda yol haritasını belirleyecek.

