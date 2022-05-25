Galatasaray'da seçime doğru

Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

11 Haziran'daki seçim öncesinde başkan adayları kulis çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim çalışmaları dışında teknik adam ve transfer adına da görüşmeler yapıyor.

Teknik direktör konusunda ilk hamle Dursun Özbek'ten geldi.

Özbek’in, Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Terim'in, Özbek'e henüz cevap vermediği belirtildi.

Fatih Terim ile anlaşılamaması durumunda, Dursun Özbek rotasını Okan Buruk'a çevirecek.

Eşref Hamamcıoğlu’nun seçilmesi durumunda futbol aklı olacak Cenk Ergün ise transfer için temaslarına devam ediyor.

Ergün'ün listesinde, sarı kırmızılıların eski futbolcuları Jean Michael Seri ve Jason Denayer olduğu ifade edildi.

Cenk Ergün'ün, sözleşmeleri biterek boşa çıkan her iki futbolcu ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.

Diğer yandan Zamalek ve Galatasaray arasında Muhammed'in transferinde sıkıntı çıktı.

Mısırlı futbolcunun opsiyonunu kullanan sarı kırmızılıların, Zamalek’e henüz ödeme yapmadığı kaydedildi.

Mısır kulübünün, 1 Temmuz'a kadar ödeme yapılmaması durumunda Galatasaray'a transfer yasağı getirmek için FIFA'ya başvuracağı öğrenildi.

Seçilecek olacak yeni yönetimin, Zamalek ile bu problemi çözmesi gerekecek.