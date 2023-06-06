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Galatasaray'da Muslera damgası

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Galatasaray'da Fernando Muslera, bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Uruguaylı file bekçisi, sarı kırmızılı forma altında 15'inci kupasını kaldırdı

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Galatasaray'da Muslera damgası
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Galatasaray'da Fernando Muslera, bu sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı ekipteki başarılarına bir yenisini ekledi.
Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu. Uruguaylı file bekçisi, geride kalan 12 sezonda sarı kırmızılıların kalesini koruyarak adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı.
Fernando Muslera, bu sezon kazanılan şampiyonlukla Galatasaray'daki 6'ncı lig zaferini yaşadı. Deneyimli eldiven, sarı kırmızılı kulüpte toplamda 15'inci kupasını kaldırdı.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.
Uruguaylı file bekçisi; kazandığı 6 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Muslera ayrıca, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüsüyle de dikkat çekti.
Ligde oynanan 34 maçın 33'ünde forma giyen tecrübeli kaleci, kupada ise iki karşılaşmada sahadaki yerini aldı.
Uruguaylı file bekçisi, ligde 16 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
 

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Etiketler; #Galatasaray #Muslera #kupa
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