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Galatasaray da kupaya veda etti

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti

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Galatasaray da kupaya veda etti
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Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda ağırladı. 

Karşılaşmanın 12. dakikasında Patryk Szysz, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Kaan Ayhan 20. dakikada ev sahibi takımın beraberlik golünü kaydetti. 

Başakşehir 30. dakikada Danijel Aleksic'le yeniden öne geçti. Bu defa Mauro Icardi 51'de skoru eşitledi: 2-2. 

66. dakikada Patryk Szysz kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu belirledi: 2-3.

Bu sonucun ardından Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Medipol Başakşehir kupada yarı finale yükseldi ve Ankaragücü'nün rakibi oldu. 

Etiketler; #Galatasaray #Medipol Başakşehir #Ziraat Türkiye Kupası
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