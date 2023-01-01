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Galatasaray'da hedef Rashica

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Galatasaray'da, Milot Rashica için girişimler devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Kosovalı futbolcunun bonservisini almak için önümüzdeki günlerde kulübü Norwich ile pazarlıklara başlayacak

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Galatasaray'da hedef Rashica
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların öncelikli hedefi, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica...
Galatasaray yönetimi, Kosovalı futbolcunun bonservisini Ocak ayında alabilmek için girişimlere başlayacak. Sarı kırmızılıların, bu transfer için 5 milyon avroluk bir bedeli gözden çıkardığı ifade edildi.
Sezon başında fazla şans bulamayan Milot Rashica, sonraki haftalarda ise gösterdiği performansla beğeni topladı. Son 6 lig maçına 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol pası vermeyi başardı.
Galatasaray ayrıca kiralık olarak gönderdiği futbolcularından da önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Mustafa Muhammed veya Morutan'ın satılması durumunda, elde edilecek bedelin bir kısmının Rashica'nın bonservisinin alınması için kullanılacağı gelen haberler arasında.
 
 
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