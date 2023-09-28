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Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçında

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi

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Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçında
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekipte, maç öncesi kadro şekillenmeye başladı.
Başkent ekibi karşısında Galatasaray'ın kalesini FernandoMuslera koruyacak. Savunmanın sağında SachaBoey, solunda ise Angelino görev yapacak.
İstanbulspor maçında statü gereği forma giyemeyen DavinsonSanchez 11'e dönecek. Kolombiyalı futbolcunun yanında ise Abdülkerim Bardakcı olacak.
Orta sahanın merkezinde LucasTorreira ile birlikte Kerem Demirbay şans bulacak. Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Tete yer alacak.
Son maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan Hakim Ziyech'inforvet arkasında forma giymesi planlanıyor. Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi olacak.
 
 
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