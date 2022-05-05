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Galatasaray'da ayrılık sezon bitince

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Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in konumu da netleşiyor. İspanyol teknik adam ile yolların sezon sonunda ayrılacağı öğrenildi

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Galatasaray'da ayrılık sezon bitince
Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar ve genel performansı ile tartışma konusu olmuştu.
Yolların ayrılması gündemde olan İspanyol çalıştırıcı, görevine devam ediyor. Yönetim, kalan maçlara da DomenecTorrent ile çıkma kararı aldı. Ancak İspanyol teknik adamın yeni sezon planlamasında yer almayacağı belirtildi.
Başkan Burak Elmas’ın sezon sonunda Torrent ve yardımcılarının kontratlarını en uygun fesih bedeli ile sonlandırmak istediği öğrenildi.
59 yaşındaki teknik adamın ise antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptığı kaydedildi. Torrent’in futbolcularına yeni sezonda takımın başında olmayacağını da paylaştığı gelen haberler arasında.
Bu arada sakatlıkları bulunan Marcao, Pena ve OmarElabdelloui takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Kart cezalısı Emre Kılınç ve bu 3 futbolcu, MedipolBaşakşehir maçının kadrosunda olmayacak.
Galatasaray’ın kalesini kaptan Muslera koruyacak. Kulübede ise genç kaleci Jankat Yılmaz olacak. Marcao’nun yokluğunda stoperde bu hafta da Semih Kaya’nın görev yapacağı kaydedildi. Sağ bekte ise OmarElabdelloui’nin yerine SachaBoey forma giyecek.
 
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