Galatasaray, bonservis ücretlerini belirledi

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, takımdaki önemli futbolcuların bonservis ücretlerini belirledi

Galatasaray, yaz transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak futbolcular da önem arz ediyor. Galatasaray yönetimi de bu konuda çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılılar, takımdaki önemli futbolcular için talep edeceği bonservis ücretlerini belirledi.

Birçok Avrupa kulübünün; NicoloZaniolo, LucasTorreira, Victor Nelsson, SachaBoey ve Kerem Aktürkoğlu'na yakın markaj uyguladığı ifade edildi. Yönetimin bu futbolcular için toplamda 100 milyon avroluk bir bonservis beklentisi var.

Ara transfer döneminde takıma katılan Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, İtalyan oyuncu için daha düşük teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray, Nelsson'un bonservisini ise 25 milyon avro olarak belirledi.

Sarı kırmızılı ekip, Torreira ve Boey için 15'er milyon avro talep edecek.

Geçtiğimiz sezon birçok teklif alan Kerem için ise yönetimin en az 10 milyon avroluk bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında...

