Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan CorendonAlanyaspor maçında sakatlanan DavinsonSanchez'inMR'ı çekildi.
Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.
27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, Galatasaray'ın Çarşamba güna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçında forma giyemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.