Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu DavinsonSanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan CorendonAlanyaspor maçında sakatlanan DavinsonSanchez'inMR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.

27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, Galatasaray'ın Çarşamba güna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçında forma giyemeyecek.

