Gabira'nın büyük şansızlığı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya'da bugün Yonpaş Dumlupınar karşısında alınan galibiyete rağmen tecrübeli futbolcusu Mustafa Yaşinses'in kötü sakay-tlığı moralleri bozdu.Mesarya'nın galibiyet golüne de imza atan Mustafa Yaşinses'in maçın 88. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda ayak bileği çıktı.Yaşinses'in kötü sakatlığı nedeniyle statta büyük panik ve üzüntü yaşanırken, futbolcu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanede kontrol edilen Mustafa Yaşinses'in sağ ayağı alçıya alındı.