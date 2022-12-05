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Futboltenisi Milli Takımını sakatlıklar engelledi

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Alanya’da 30 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde IV. Futboltenisi Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden futbol tenisi milli takımımızda yaşanan sakatlıklar nedeniyle istenilen sonuçlar elde edilemezken, Ayşe Mullacuma kadınlar tekli kategorisinde 2. gelerek bayrağımızı dalgalandırdı

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Futboltenisi Milli Takımını sakatlıklar engelledi
Ülkemiz futbol tenisi milli takımının da yer aldığı 14 ülkenin katılımı ile Alanya’da 30 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde IV. Futboltenisi Dünya Şampiyonası’nda büyük heyecan yaşandı. Turnuva, büyük erkekler(tekli-ikili-üçlü), büyük kadınlar(tekli-ikili-üçlü), genç erkekler (tekli-ikili-üçlü), U21 karışık (ikili-üçlü) ve büyük karışık (ikili-üçlü) toplamda ön üç kategoride yapıldı.
4 gün boyunca sabah erken saatlerde başlayıp gece geç vakitlere kadar süren olağanüstü mücadele ve efor gösteren oyuncularımız yaşanan sakatlıklar neticesinde istenilen başarıya ulaşılamadı.
Ülkemizin gururu olan Ayşe Mullacuma kadınlar tekli kategorisinde kürsüde bayrağımızı 2. gelerek gurur ile dalgalandırdı. Kadınlar ikili kategorisinde beşinci,  karışık çiftler kategorisinde dördüncü, tekli erkeklerde beşinci ve üçlü erkeklerde altıncı oldu.
Dünya şampiyonasında milli takımımızı kadınlarda Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz, Cemre Kara, Erklerde Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Yunus Cildan, Doğukan Doğu, Ahmet Yeşil, Uğur Kaya, gençlerde Furkan Tarazi, Hamza Gençoğlu, MehmetaliOndal, Milli Takımımızın antrenörü Makbule Nurtunç ve Uluslararası hakemimiz KatriyeKontosoğlu ülkemizi gurur ile temsil etti.
 
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