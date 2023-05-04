Futbolda ayın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül törenin gerçekleştirildi. Aksa liglerinde ikinci devre devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan 4 haftalık (Mart), periyotta takımlarında ikinci devre başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlendiği Aksa süper ligde, Aksa 1.ligde, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1.lig, (21-22-23-24.haftalar) Puma Kadınlar liginde takımlarımızda görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak katılarak ödülleri verildi.
15 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALDI
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 15 teknik adam ve antrenörler ödüller verildi. Dernek yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa 1.ligde Yalova, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1.ligde Düzkaya, Baf Ülkü Yurdu, Puma Kadınlar liginde ise Dem’sCons.Mağusa Spor Akademisi takımlarında görev yapan toplam 15 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörlerödüllerini aldı.
NİCOSİAMOTORS, SPORTS MARKET, UHLSPORTSPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri NicosiaMotsor, Sports Market ve Uhlsport sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörleri ödül töreni 21-22-23-24.haftalar (Mart ayı) ayın başarılı antrenörlerine ödülleriKuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, Genel Sekreter HişamTarazi, Muhasip Mustafa Piro, Medya İletişim Sorumlusu Eray Yavuk, Lokal ve Üye Sorumlusu Erman Çelik, Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu Aşkın Meşeli, Eğitim Sorumlusu Bülent Aytaç, Basın ve Gazimağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Futbol Altyapılar Sorumlusu Hasan Özkan tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ve Puma Kadınlar Liginde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraloğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleciantrenörü MemişNay.
Aksa 1.Lig
Yalova
Antrenör Serkan Önet, yardımcı antrenörÇağakan Kılıç, kaleci antrenörü Erdinç Arabacıoğlu.
Aksa A2 Süper Ligi
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta.
Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu, antrenör Burcan Cantaş.
Aksa A2 1.Lig
Düzkaya
Antrenör Hüseyin Yaralıoğlu, antrenör Necati Çoban.
Baf Ülkü Yurdu
Teknik direktör Güney Düzgün, antrenör Kamil Yayıcı.
Puma Kadınlar Ligi
Dem’sCons.Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı.
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