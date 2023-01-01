Futbolda ara transfer başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ara transfer ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 2022-2023 Futbol Sezonu’nda AKSA Ligleri’nde ara transferin yerli futbolcular için 3-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Yabancı futbolcu transferi için ise kulüpler 3-20 Ocak 2023 tarihleri arasında transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

