Futbolda ara transfer başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ara transfer ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada 2022-2023 Futbol Sezonu’nda AKSA Ligleri’nde ara transferin yerli futbolcular için 3-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Yabancı futbolcu transferi için ise kulüpler 3-20 Ocak 2023 tarihleri arasında transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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