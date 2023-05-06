Futbola yağmur engeli

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, futbolu da etkiledi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA liglerinde üç karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle saha zeminlerinin ağırlaşması sonrasında ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig’de Yenicami ile Gönyeli arasında oynanması planlanan karşılaşmanın yanı sıra Birinci Lig’de Düzkaya ile Yeniboğaziçi ve Mustafa Hacıali Yılmazköy – Yalova karşılaşmaları da hava koşulları nedeniyle başlamadan ertelendi.

Puma Kadınlar Ligi’nde Küçük Kaymaklı ile Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor arasında oynanan maç 75. dakikada futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle tatil edilen bir diğer karşılaşma oldu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında KTFF yaptığı açıklamada AKSA Birinci Lig’de ertelenen karşılaşmaların 8 Mayıs Pazartesi günü saat 16.30’da aynı statlarda oynanacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca Yenicami – Gönyeli maçının tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.



