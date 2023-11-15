Futbol Tenisinde Cumhuriyet Turnuvası düzenlenecek

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu tarafından, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Turnuvası düzenleniyor.
Turnuva 18 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Mağusa Arena’da başlayacak.
Saat 17.00’de tamamlanması planlanın turnuvanın ardından ödül töreni yapılacak ve dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.
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