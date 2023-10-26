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Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Final günü

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Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda kategorilerde finalistler belli oldu. 12 ülkenin katılımıyla Gazimağusa’da devam eden “Avrupa Futboltenisi Şampiyonası”’nda finaller bugün oynanacak

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Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Final günü
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KKTC Futbol Tenisi Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda dün (Perşembe) oynanan maçlarla grup maçları tamamlandı.
Gazimağusa’da Mağusa Arena’da 12 ülkeden 140 sporcunun katıldığı şampiyonada finalistler belli oldu.
Genç erkeklerde teklilerde Romanya ile Macaristan, çiftlerde Romanya ve Danimarka, üçlülerde ise Romanya ve Moldovya finale yükseldi.
Genç erkeklerde üçüncülük maçları ise teklerde Moldovya ile Danimarka, çiftlerde Moldovya ile Macaristan, üçlülerde ise Macaristan ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
Kadınlarda ise teklerde, çiftlerde ve üçlülerde Romanya ile Danimarka finalde karşı karşıya gelirken, üçüncülük maçlarında teklerde ve çiftlerde Kuzey Kıbrıs ile Moldovya, üçlülerde ise Türkiye ile Kuzey Kıbrıs karşı karşıya gelecek.
Kadınlarda KKTC milli takım oyuncularından Ayşe Mullacuma’nın sakatlanarak milli takımda yer almaması takımın oyun performansını düşürdü.
Büyük erkeklerde teklerde Romanya ile Moldovya, çiftlerde Romanya ile Macaristan, üçlülerde ise Romanya ile Moldovya finale çıkarken üçüncülük maçında ise teklerde Danimarka ile Macaristan, çiftlerde KKTC ile Moldovya, üçlülerde ise Türkiye ile Danimarka karşılaşacak.
Şampiyona bugün (Cuma) final ve ödül töreni ile tamamlanacak.
 
 
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