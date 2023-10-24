Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası Gazimağusa’da oynanıyor

16’ıncı Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası dün başladı.2 yılda bir geleneksel olarak düzenlenen Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası bu yıl Gazimağusa Belediyesi Mağusa Arena’da gerçekleşiyor

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası bugün (Salı) başladı.

24-27 Ekim tarihlerinde Gazimağusa’daMağusa Arena’da yapılacak olan şampiyonaya 12 ülkeden 140 sporcu katılıyor.

Romanya, Moldavya, Fransa, İtalya, Türkiye, KKTC, Arnavutluk, Bask Ülkesi, Azerbaycan, Macaristan ve Danimarka’nın milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen karşılaşmalar 13 kategoride oynanıyor.

Gençler, kadınlar, büyük erkekler, U21 Mix ve büyük mix kategorilerinde oynanan müsabakalarda grup maçları, bugün ve yarın oynanırken 26 Ekim’de yarı final maçları oynanacak.

Şampiyonanın final ve ödül töreni ise 27 Ekim Cuma günü tamamlanacak.

SONGUR “AVRUPA ŞAMPİYONASININ ÜLKEMİZDE YAPILMASI BÜYÜK GURUR”

Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan FIFTA başkanı ve KKTC Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket SOnguravrupa şampiyonasının ülkemizde yapılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek katılan tüm takımlara başarılar diledi.

TEKÇAM “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ MESAJLARINA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam yeni bir branşın uluslararası organizasyonunu Kuzey Kıbrıs’ta görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek “Spor dostluktur kardeşliktir barıştır. Sporun bu mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

ULUÇAY “TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Açılışta konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, turnuvaya katılan ve turnuva kapsamında ülkemizde misafir olarak bulunan herkese teşekkür etti. Gazimağusa’nın yıllarca farklı isimlerle anıldığını ve artık Melekler Şehri olarak anıldığını belirten Başkan Uluçay, tüm sporculara başarılar dileyerek uluslararası turnuvanın Gazimağusa’da yapılması nedeni ile tüm yetkililere teşekkür etti.

Turnuvada, Danimarka, Fransa, Macaristan, Türkiye, Moldovya, Slovakya, Romanya ve KKTC’den yüzün üstünde sporcu ter dökecek.

FIFTA hakemleri tarafından yönetilecek olan turnuvanın açılışı bugün saat 10:00’da yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, turnuvaya katılan ve turnuva kapsamında ülkemizde misafir olarak bulunan herkese teşekkür etti. Gazimağusa’nın yıllarca farklı isimlerle anıldığını ve artık Melekler Şehri olarak anıldığını belirten Başkan Uluçay, tüm sporculara başarılar dileyerek uluslararası turnuvanın Gazimağusa’da yapılması nedeni ile tüm yetkililere teşekkür etti.

