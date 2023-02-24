Futbol liglerinde heyecan yeniden başlıyor

İki haftalık deprem arasının ardından hafta içi oynanan kupa maçlarıyla başlayan futbol heyecanı bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak olan liglerdeki 18. hafta maçlarıyla sürecek

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ülkemizde ara verilen Aksa Futbol Ligleri’ndeki mücadele bugün yeniden başlıyor.

Yaklaşık iki haftalık bir aranın ardından hafta içi oynanan kupa maçlarıyla başlayan futbol heyecanı bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak olan liglerdeki 18. hafta maçlarıyla sürecek.

Aksa Süper Lig’de bugün sadece bir maç oynanacak, yarın ise 4 maçın oynanacağı ligde, pazartesi günü iki tane gece maçıyla hafta tamamlanmış olacak.

Süper Lig’de bugün alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü ile Türk Ocağı takımları kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda paylaşacaklar. Yarın ise liderin takipçisi Cihangir, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göçmenköy’ü konuk edecek.

Haftanın iki önemli karşılaşması ise pazartesi oynanacak. Lefkoşa derbisi olan Çetinkaya ile Yenicami Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Girne’de ise aralarında her zaman büyük bir rekabet olan Doğan Türk Birliği ile lider Mağusa Türk Gücü kozlarını paylaşacaklar.

AKSA 1. LİG’DE LİDER KARŞIYAKA, MARAŞ DEPLASMANINA ÇIKACAK

Aksa 1. Ligde ise bugün 4 ve yarın da 4 maç oynanarak 18. hafta tamamlanmış olacak.

Birinci ligin lideri olan ancak ikinci devreye 2 mağlubiyetle başlayan Miracle Karşıyaka takımı Pazar günü alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş deplasmanına çıkacak. Liderin takipçilerinden Pera Gençler Birliği, Binatlı’yı, Baf Ülkü Yurdu ise Mormenekşe’yi konuk edecek.

AKSA SÜPER LİG

25 Şubat 2023, Cumartesi

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)

26 Şubat 2023, Pazar

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Hamitköy (Ali Özer)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Göçmenköy (Osman Özpaşa)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova (Fehim Dayı)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mesarya (Ervren Karademir)

27 Şubat 2023, Pazartesi

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Yenicami (Mehmet Sezener)

18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MağusaT.Gücü (Kerem Eran)



AKSA 1.LİG

25 Şubat 2023, Cumartesi

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe (Serkan Şimşek)

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda İncirli-Dörtyol (Mustafa Öztugay)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yenierenköy (Hakan Ünal)

26 Şubat 2023, Pazar

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Binatlı (Ferhat Tuna)

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-M. HacıaliYılmazköy (Turgay Misk)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Miracle Karşıyaka (İsmail Ercan)

