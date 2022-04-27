Futbol liglerinde heyecan Cuma günü başlayacak

Ramazan Bayramı nedeniyle, arife gününün Pazar günü olması da düşünülerek Aksa Futbol liglerinde 29. Hafta Cuma ve Cumartesi günleri oynanarak tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 29. hafta Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı nedeniyle, arife gününün Pazar günü olması da düşünülerek hafta Cuma ve Cumartesi günleri oynanarak tamamlanacak. Tüm maçların 17.00’de başlayacağı 29. haftanın programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

29 Nisan 2022, Cuma

17.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Binatlı

17.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Girne H.Evi

17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Mesarya

17.00 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Yenicami

30 Nisan 2022, Cumartesi

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı

17.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MağusaT.Gücü

17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Lefke

17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Küçük Kaymaklı

AKSA 1. LİG

29 Nisan 2022, Cuma

17.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-G.Birliği

17.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Düzkaya

30 Nisan 2022, Cumartesi

17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.Değirmenlik

17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe

17.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-Çetinkaya

17.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-İncirli

17.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Maraş

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Yalova

