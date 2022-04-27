Futbol liglerinde heyecan Cuma günü başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 29. hafta Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı nedeniyle, arife gününün Pazar günü olması da düşünülerek hafta Cuma ve Cumartesi günleri oynanarak tamamlanacak. Tüm maçların 17.00’de başlayacağı 29. haftanın programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
29 Nisan 2022, Cuma
17.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Binatlı
17.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Girne H.Evi
17.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Mesarya
17.00 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Yenicami
30 Nisan 2022, Cumartesi
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı
17.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MağusaT.Gücü
17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Lefke
17.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Küçük Kaymaklı
AKSA 1. LİG
29 Nisan 2022, Cuma
17.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-G.Birliği
17.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Düzkaya
30 Nisan 2022, Cumartesi
17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.Değirmenlik
17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe
17.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-Çetinkaya
17.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-İncirli
17.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Maraş
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Yalova
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