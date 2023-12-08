Futbol Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Batu Tekin (Geçitkale), Berk Yücetürk (Dem’sCons. Çanakkale) Duran Başak (Ozanköy), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi), Mehmet Göktaş (Miracle Karşıyaka), Mustafa Gedik (NorthernlandDipkarpaz SK)i Mustafa Kabişteke (Miracle Karşıyaka ASK), Sertan Kurukafa (Pera L. Gençler Birliği SK), Varol Köse (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç: Cem Eren Serengil (Yalova), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK), Onur Çelik (Düzkaya KOSK),OrkhanAghazada (Mağusa Türk Gücü), Salih Üstün (Düzkaya KOSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Hasan Kalkanlı (Binatlı YSK), Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK), Mehmet Terazili (Mağusa Türk Gücü), Talat Şentürk (Mağusa Türk Gücü)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Said Çetin (Girne Halk Evi), Bahadır Göçben (Küçük Kaymaklı), Barış Küçük (M. HacıaliYılmazköy), Bartu Güneş (Pera L. Gençler Birliği), Batuhan Bal (Düzkaya),Enes Yeltekin (Binatlı), Erencan Kalkan (Mağusa Türk Gücü), İsmet Enes Şafak (Göçmenköy), Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği), Mehmet Ali Öztemiz (Mesarya), Mehmet Cemil Genç (Ozanköy), Necati Genç (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka), Rahmi Çelik (Miracle Karşıyaka), SergülenRüstemoğlu (Yalova), Serkan Tebelleşol (Ünimar Maraş), Serkan Tomuk (Mesarya), Sinan Uzun (M. HacıaliYılmazköy)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 03.12.2023 tarihinde Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda oynanan Binatlı YSK – Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasının 90.dakikasında 2936 lisans numaralı Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisi Soner Potak’ın müsabaka hakemi Güneş Demir’e karşı hakaret edip saldırgan tavır sergilediği hakem ve gözlemci raporları ışığında tespit edilmiştir. Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisinin müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözler ve kırmızı kart ile cezalandırıldıktan sonra sergilemiş olduğu tavırlar ile DT 41/1 maddesini ihlal ettiği aşikar bir şekilde anlaşılmaktadır.

Belirtmek gerekir ki hem genç hem de kadın olan müsabaka hakemine yönelik Ünimar Maraş GSK kulüp görevlisi tarafından sergilenmiş olan söylem ve eylemler kurulumuz tarafından ağırlaştırıcı bir unsur olarak dikkate alınmıştır.

Dolayısı ile kurulumuz DT 44/1’i ihlal eden Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisi Soner Potak’a DT 41/1-c uyarınca 8 (sekiz) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

