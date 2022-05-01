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Futbol kadınlarla güzelleşti

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Futbol kadınlarla güzelleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, “OYUN BAŞLASIN” sloganı ile kadın futbol şenliği düzenledi. Acapulco Sports Park’ta gerçekleşen şölenin sponsorluğunu Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) üstlendi.
Küçük Kaymaklı TSK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Vadili TÇBSK, Yonpaş Dumlupınar TSK ve Mağusa Spor Akademisi şenliğe katıldı.

Tamamen dostluk havasında yer alan şölende, beş takım, tek devreli lig usulü, 20’şer dakikalık karşılaşmalarla bir araya geldi.

KTFF Eğitim Üst Kurulu Kadın Futbolu sorumlusu Simay Kanan; Kadın Futbol Ligi için yola çıkıkdığını, ilk etapta şenlikle yola çıkıldığını belirterek, sahalarını kadın futbolu için açan Acapulco Otel yetkililerine teşekkür etti.

Kanan, takımlara yönelik yaptığı kısa konuşmada, “Bugün eğlenelim, şölen havasında futbol oynamanın tadını çıkaralım” dedi.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, kadınların hayatın her alanda fırsat verilmesi halinde üstesinden gelemeyeceği iş olmadığını belirterek, etkinliğe sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, nihai hedefin Kadınlar Ligi olduğunu belirterek, PUMA Markası ile kadın futbol ligi isim sponsorluğu için anlaşıldığını duyurdu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da şölene gönderdiği mesajda takımları tebrik etti, standart bir Kadınlar Ligi kurulması için ekiplerin çalıştığını söyledi. Sertoğlu, şölende emeği geçenlere ve sponsorlara teşekkür etti.

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