Futbol Antrenörleri Derneği sohbet toplantısı gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Asbuzu U16 liginde çeyrek finale yükselen kulüplerin altyapı Koordinatörleri, antrenörleri ve takım temsilcileriyle bir araya geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Asbuzu U16 liginde çeyrek final ilk maçlar öncesinde Antrenörler Derneği yönetimi tarafından sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen sohbet toplantısına yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ogan, Hüseyin Aşkın Kınacı, Hasan Kargılı, Eray Yavuk, Hasan Özkan, Aşkın Meşeli, Erman Çelik, Asbuzu U16 liginde çeyrek finale kalan Küçük Kaymaklı Koordinatörü Salih Sakallı, antrenörü Salim Tayançlı, Gönyeli Koordinatörü Hasan Özkan, Yenicami antrenörü Sezer Yücel, Doğan Türk Birliği Koordinatörü Osman Emiroğlu, Merit Alsancak Yeşilova antrenörü Süleyman Çamlıca, SFC Boğaziçi antrenörü Kaya Bey Kaya, Cihangir temsilcisi Hüseyin Miralay, Baf Ülkü Yurdu temsilcisi Zihni Özçetiner katıldı.

ETİK VE AHLAKİ KURALLARA UYULMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından organize edilen sohbet toplantısına katılan kulüplerin altyapı Koordinatörleri, antrenörleri ve takım temsilcileri

Asbuzu U16 ligi son 16 turunda yaşanan olaylar, gelişmeler ve davranışların yeniden yaşanmaması adına öncülük yapmaya hazır oldukları belirtildi. Takım temsilcilerinin ortak görüşleri arasında çeyrek final ilk maçlar öncesinde yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler, saha içerisinde oyunun konuşulmasına özen gösterilmesi, güzel hareketlerin sergilenmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulduğu sohbet toplantısında Etik ve ahlak kurallarına uyulması konusuna vurgu yapılırken, Etik değerler ile ilgili seminer yapılması önerisinde bulunuldu. Geniş kapsamlı eğitim seminerin yapılmasının kaçınılmaz olduğu, semire tüm paydaşların yanından ailelerinde mutlaka katılması gerektiği vurgusu yapıldı.

FUTBOL FEDERASYONU ÖZEN GÖSTERMELİ

Asbuzu U16 liginde maçlarda gözlemci olmaması birçok maçlarda sağlıkçılarında bulunmamasından dolayı sıkıntıların yaşandığını ve tüm sorumluluğun antrenörler üzerinde kaldığına dikkat çekilen toplantıda Futbol Federasyonu sadece ligi oynatma noktasında değil üzerine düşeni yapmalı lige gereken özen ve değeri vermesi gerektiğinin altı çizildi. Sohbet toplantısı sonunda takımlarımızın başında görev yapan kulüplerin altyapı Koordinatörleri, antrenörleri ve takım temsilcileri çeyrek final ilk maçlarda sahada futbolun güzelliklerin yansıtılacağı ve oyunun konuşulacağı karşılaşmaların olması yönünde çaba sarf edileceklerini belirtilerek önemli görüşler ve değerlendirmelerde bulunuldu.



